Празднование Дня города в Перми в 2022 году пройдёт в допандемийном формате Поделиться Твитнуть

Встреча Дня города в сквере Татищева

Виктор Михалев

Впервые с начала пандемии коронавируса в День города Перми 12 июня должны пройти массовые торжества, включая концерт на одной из центральных площадок города.

Конкурс на его проведение за 3,5 млн руб. выиграло ООО «Коннект». Информацию на портале госзакупок первым заметил «Коммерсант-Прикамье».

Также в День города состоится праздничный фейерверк. Подрядчик на салют был определён ещё в марте. Цена мероприятия — 825 тысяч рублей.

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