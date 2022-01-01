Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» У «Бессмертного полка» в Перми сменился организатор Проведение мероприятия поручено центру военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Впервые с начала пандемии коронавируса акция памяти «Бессмертный полк» пройдёт в Пермском крае в традиционном очном формате — в виде шествия. В Перми сбор участников состоится 9 мая на Комсомольском проспекте в 9:00. Шествие начнётся сразу после военного парада со стороны Октябрьской площади. Маршрут следования будет включать Комсомольский проспект и ул. Ленина.

В этом году организацией мероприятия занялся центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Как пояснила «Новому компаньону» Анна Отмахова, руководитель общественного объединения «Бессмертный полк. Пермь», которое организовывало акцию памяти в предыдущие годы, к ней обращались с предложением продолжить эту деятельность, однако общественница отказалась, мотивировав это тем, что «караул устал».

По словам Анны Отмаховой, новые организаторы уверили её, что принципы «Бессмертного полка» останутся неизменными: это будет неполитизированное гражданское мероприятие.

Акция «Бессмертный полк» впервые состоялась в 2012 году в Томске по замыслу журналистов Сергея Лапенкова, Сергея Колотовкина и Игоря Дмитриева. В Перми проходит с 2013 года. В 2020 и 2021 годах акция проходила онлайн из-за коронавирусных ограничений.

В 2018 году Анна Отмахова за организацию «Бессмертного полка» в Перми получила Строгановскую премию в номинации «Общественное признание».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.