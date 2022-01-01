Елена Синица В Пермском крае до конца мая продлили обязательное ношение масок Сохраняются требования к дезинфекции помещений и социальной дистанции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае продлили срок действия антикоронавирусных мер до 31 мая. Соответствующие изменения вносятся в указ губернатора о мероприятиях, направленных на противодействие распространению COVID-19, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Так, обязательным остаётся ношение защитных масок в торговых центрах, общественном транспорте, магазинах, аптеках, банках, лифтах и в других местах, где возможно массовое скопление людей.

Также обязательны для исполнения другие противоэпидемические требования, касающиеся дезинфекции помещений, соблюдения безопасной социальной дистанции и т.д.

В региональном минздраве также напомнили о необходимости иммунизации и ревакцинации против COVID-19.





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