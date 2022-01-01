Мэрии Перми снова не удалось сдать в аренду «малую пирамиду» на ул. Крисанова Начальная стоимость составляла 6,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Аукцион 26 апреля на аренду здания по ул. Крисанова, 12б, более известного как «малая пирамида», признан несостоявшимся. Согласно данным, опубликованным на муниципальной торговой площадке, на него не было подано ни одной заявки.

Начальная стоимость составляла 6,6 млн руб. Срок действия договора аренды двухэтажного торгового комплекса площадью 663 кв. м — 1 год 11 месяцев.

Это уже второй аукцион по «малой пирамиде», который срывается из-за отсутствия интересантов. Первый должен был состояться 1 марта. Тогда мэрия предлагала аренду торгового центра за 9,4 млн руб.

Напомним, обе «малые пирамиды» на ул. Крисанова попали в распоряжение мэрии Перми после изъятия у предпринимателей.

«Малая пирамида» по ул. Крисанова, 12б была выкуплена у собственника в конце 2021 года. В результате длительного судебного процесса стоимость выкупа выросла в два раза — до 132,2 млн руб.

«Пирамиды» собираются снести в рамках реконструкции ул. Крисанова. Но пока работы не начались, в мэрии приняли решение сдать один торговый комплекс в аренду.

«Оставим его действующим, чтобы торговый объект продолжал генерировать доход в бюджет города», — объяснял принятое решение мэр Алексей Дёмкин.

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