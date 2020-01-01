Мария Сыропятова Мэрии Перми не удалось сдать в аренду «малую пирамиду» на ул. Крисанова Поделиться Поделиться Твитнуть

Аукцион на аренду здания по адресу ул. Крисанова, 12б, более известного как «малая пирамида», признан несостоявшимся. Согласно протоколу, на муниципальной торговой площадке на него не было подано ни одной заявки.

Начальная стоимость составляла 9 млн 471 тыс. руб. без учёта НДС. Срок действия договора аренды двухэтажного торгового комплекса площадью 663 кв. м — 1 год 11 месяцев.

Напомним, что обе «малые пирамиды» на ул. Крисанова попали в распоряжение мэрии Перми после изъятия у предпринимателей.

«Малая пирамида» на ул. Крисанова, 12б была выкуплена у собственника в конце 2021 года. В результате длительного судебного процесса стоимость её выкупа выросла в два раза. Первоначально мэрия Перми собиралась заплатить 67,8 млн руб., а в суде стоимость выросла до 132,2 млн руб.

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