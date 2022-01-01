В ходе спецоперации на Украине погиб ещё один житель Лысьвы Иван Кишмерешкин служил по контракту в должности снайпера Поделиться Твитнуть

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На территории Украины в ходе военной спецоперации погиб житель Лысьвы Иван Кишмерешкин. Об этом сообщили в администрации города.

Иван служил по контракту в должности снайпера.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ивана. Пусть поддержка друзей и всех лысьвенцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты», — говорится в сообщении мэрии.

Прощание с Иваном Кишмерешкиным состоится 25 апреля в Лысьвенском культурно-деловом центре. Начало в 11.00.

Ранее «Новый компаньон» писал о гибели в ходе военной спецоперации лысьвенцев Дмитрия Хохрякова и Виталия Габтуллина.





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