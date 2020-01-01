Погибшего в Донбассе уроженца Лысьвы представили к награде Виталий Габтуллин погиб в Донецкой Народной Республике 3 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Погибшего в ходе военной спецоперации на территории ДНР уроженца Лысьвы Виталия Габтуллина за проявленные мужество и героизм представили к государственной награде «Орден Мужества» посмертно. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на администрацию Лысьвы.

Напомним, военнослужащий погиб в Донецкой Народной Республике 3 марта.

Ранее стало известно о гибели на Украине ещё трёх бойцов пермского ОМОНа: Дениса Соколова, Евгения Лодочникова и Антона Палкина.

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