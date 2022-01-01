В ходе военной спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Лысьвы Дмитрию Хохрякову было 20 лет Поделиться Твитнуть

Дмитрий Хохряков

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В ходе военной спецоперации на Украине 3 апреля погиб житель города Лысьвы Пермского края Дмитрий Хохряков. Как сообщили в горадминистрации, прощание состоится 10 апреля в 10:00 в Лысьвенском КДЦ.

Дмитрию Хохрякову было 20 лет, посмертно он награжден Орденом мужества.

«Он показал пример истинной стойкости и преданности долгу и присяге. Утрата сына невосполнима. Хочу поддержать родителей и родственников Дмитрия, крепитесь, скорблю вместе с вами», — выразил соболезнования и.о.главы Лысьвенского округа Никита Федосеев.





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