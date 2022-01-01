Елена Синица В Спасо-Преображенском соборе возобновились богослужения Пасхальный молебен состоялся там 24 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском Спасо-Преображенском соборе 24 апреля впервые после длительного перерыва состоялась православное богослужение. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Поясняется, что оно прошло в специально оборудованном помещении, где ранее размещались реставрационные мастерские Пермской художественной галереи.





«После долгих лет ожиданий мы наконец возвращаем святыни нашей церкви. Впереди большая работа по реставрации собора и освободившихся помещений, но начало уже положено», —отметил глава региона Дмитрий Махонин.





Напомним, ранее стало известно, что часть фондов галереи будет перевезена в помещение бывшего цеха завода «Телта» (ул. Окулова, 75). К концу 2023 года в новых мастерских Пермской художественной галереи отреставрируют более 2,5 тыс. экспонатов.

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