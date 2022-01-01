Экспозиции фондов Пермской галереи откроют для посетителей в конце года
В новых мастерских к открытию нового здания музея отреставрируют более 2,5 тыс. экспонатов
К концу 2023 года в новых мастерских Пермской художественной галереи, расположившихся во временном хранилище фондов музея на ул. Окулова, 75, отреставрируют более 2,5 тыс. экспонатов. Об этом сообщила директор учреждения Юлия Тавризян, передают в пресс-службе краевого правительства.
Этому будет способствовать оснащённое реставрационное помещение площадью 200 кв. м с высокими окнами и большими столами в отличие от полуподвального помещения без естественного света в здании Спасо-Преображенском соборе, где специалисты работали раньше.
Тавризян также рассказала о подготовке помещений для экспозиции фондов. В настоящее время уже завезены новые стеллажи и полки для живописи, идёт процесс распаковки и расстановки подиумов. К концу года сюда смогут попасть первые посетители.
Напомним, о том, что часть фондов галереи будет перевезена в помещение бывшего цеха завода «Телта» (ул. Окулова, 75), стало известно в октябре 2021 года. Площадь новых помещений — 1400 кв. м, стоимость перемещения произведений искусства и оборудования нового хранилища — 22 млн руб.
Галерея полностью освободила площади в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, в которых будет проходить пасхальное богослужение, 10 марта.
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