Экспозиции фондов Пермской галереи откроют для посетителей в конце года В новых мастерских к открытию нового здания музея отреставрируют более 2,5 тыс. экспонатов Поделиться Твитнуть

К концу 2023 года в новых мастерских Пермской художественной галереи, расположившихся во временном хранилище фондов музея на ул. Окулова, 75, отреставрируют более 2,5 тыс. экспонатов. Об этом сообщила директор учреждения Юлия Тавризян, передают в пресс-службе краевого правительства.

Этому будет способствовать оснащённое реставрационное помещение площадью 200 кв. м с высокими окнами и большими столами в отличие от полуподвального помещения без естественного света в здании Спасо-Преображенском соборе, где специалисты работали раньше.

Тавризян также рассказала о подготовке помещений для экспозиции фондов. В настоящее время уже завезены новые стеллажи и полки для живописи, идёт процесс распаковки и расстановки подиумов. К концу года сюда смогут попасть первые посетители.

Напомним, о том, что часть фондов галереи будет перевезена в помещение бывшего цеха завода «Телта» (ул. Окулова, 75), стало известно в октябре 2021 года. Площадь новых помещений — 1400 кв. м, стоимость перемещения произведений искусства и оборудования нового хранилища — 22 млн руб.

Галерея полностью освободила площади в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, в которых будет проходить пасхальное богослужение, 10 марта.

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