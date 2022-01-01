Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Завершился переезд части фондов Пермской художественной галереи в новое хранилище Реставраторы уже работают на новых местах Поделиться Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Пермская художественная галерея полностью освободила помещения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, в которых будет проходить пасхальное богослужение 24 апреля. Последняя машина с произведениями искусства прибыла на ул. Окулова, 75, где оборудовано временное хранилище, 10 марта.

По словам директора галереи Юлии Тавризян, сотрудники музея довольны помещением бывшего цеха завода «Телта» — оно очень большое, с хорошим светом и климатом. В течение месяца галерея должна получить новые стеллажи, построить подиумы, после чего экспонаты будут размещаться на новом месте под тщательным надзором реставраторов.

Ольга Шур

Рабочие места для реставраторов были оборудованы в первую очередь, и работа на них уже началась. По словам директора галереи, на новое место перевезены не только экспонаты из хранилищ, освобождённых для нужд церкви, но и произведения из других помещений, нуждающиеся в особом уходе и реставрации, — живопись, скульптура, графика, печатный плакат, предметы декоративно-прикладного искусства; всего около 2,5 тыс. предметов.

О том, что часть фондов галереи будет перевезена в помещение бывшего цеха завода «Телта», стало известно в октябре 2021 года. Площадь новых помещений — 1400 кв. м, стоимость перемещения произведений искусства и оборудования нового хранилища — 22 млн руб.

Ольга Шур

В новом помещении планируется организовать открытое хранение экспонатов с доступом для посетителей. Основная экспозиция из фонда Пермской художественной галереи будет оставаться в здании Спасо-Преображенского собора до тех пор, пока не будет построено новое здание на территории «Завода Шпагина».

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