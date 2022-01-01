Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Завершился переезд части фондов Пермской художественной галереи в новое хранилище

Реставраторы уже работают на новых местах

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  Ольга Шур

Пермская художественная галерея полностью освободила помещения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, в которых будет проходить пасхальное богослужение 24 апреля. Последняя машина с произведениями искусства прибыла на ул. Окулова, 75, где оборудовано временное хранилище, 10 марта.

По словам директора галереи Юлии Тавризян, сотрудники музея довольны помещением бывшего цеха завода «Телта» — оно очень большое, с хорошим светом и климатом. В течение месяца галерея должна получить новые стеллажи, построить подиумы, после чего экспонаты будут размещаться на новом месте под тщательным надзором реставраторов.

Реставраторы Пермской художественной галереи на Телте

  Ольга Шур

Рабочие места для реставраторов были оборудованы в первую очередь, и работа на них уже началась. По словам директора галереи, на новое место перевезены не только экспонаты из хранилищ, освобождённых для нужд церкви, но и произведения из других помещений, нуждающиеся в особом уходе и реставрации, — живопись, скульптура, графика, печатный плакат, предметы декоративно-прикладного искусства; всего около 2,5 тыс. предметов.

О том, что часть фондов галереи будет перевезена в помещение бывшего цеха завода «Телта», стало известно в октябре 2021 года. Площадь новых помещений — 1400 кв. м, стоимость перемещения произведений искусства и оборудования нового хранилища — 22 млн руб.

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  Ольга Шур

В новом помещении планируется организовать открытое хранение экспонатов с доступом для посетителей. Основная экспозиция из фонда Пермской художественной галереи будет оставаться в здании Спасо-Преображенского собора до тех пор, пока не будет построено новое здание на территории «Завода Шпагина».

  Ольга Шур

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