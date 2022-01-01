Филиал компании Henkel продолжит работу в Перми в прежнем формате до конца года Все социальные гарантии работникам сохраняются Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

На оперативном совещании руководители пермского филиала Henkel заявили, что до конца года предприятие будет работать в прежнем формате, заработная плата сотрудникам будет выплачиваться в полном объёме, все социальные гарантии сохраняются. Об этом газете «Профсоюзный курьер» сообщил представитель профсоюзной организации «Хенкель Рус» Сергей Попов.

Он также подтвердил, что в планах руководства — найти нового собственника и продать акции предприятия.

Напомним, 19 апреля немецкая компания Henkel на своём официальном сайте опубликовала заявление о прекращении деятельности в России. Причиной такого решения названы события на Украине.

Позднее стало известно, что рассматривается возможность продажи пермского завода Henkel топ-менеджменту российского подразделения. А инспекция труда выдала предостережение руководителям предприятия.

В Перми в начале 2000-х на базе завода «Пемос» был создан производственный комплекс компании Henkel. Он производит продукцию под брендами Persil, «Ласка», Vernel, «Пемолюкс», LOSK, Somat, Pril, ПЕМОС, Bref и другими. Объём местного производства составляет более 260 тыс. тонн готовой продукции в год. Продукция производится на 70-80% из российского сырья, 10% из которого поставляется напрямую пермскими поставщиками. На предприятии работает 336 человек, ещё более 600 человек трудоустроены в подрядных организациях.

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