Henkel может продать пермский завод топ-менеджменту российского подразделения В правительстве края заявили, что производство будет сохранено Поделиться Твитнуть

Пермский завод Henkel в ближайшее время сменит собственника. Немецкая компания уходит с российского рынка и может передать свой бизнес в России во временное управление местному топ-менеджменту. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов заявил изданию, что завод в любом случае продолжит работу.

Напомним, 19 апреля немецкая компания Henkel на своём официальном сайте опубликовала заявление о прекращении своей деятельности России. Причиной такого решения названы события на Украине.

Финансовые последствия запланированного выхода для Henkel в настоящее время не поддаются количественной оценке, говорится в сообщении, при этом 2,5 тыс. сотрудников Henkel в России пока «будут по-прежнему наняты и оплачены».

Напомним, в Перми в начале 2000-х на базе завода «Пемос» был создан производственный комплекс компании Henkel. Он производит продукцию под брендами Persil, "Ласка", Vernel, "Пемолюкс", LOSK, Somat, Pril, ПЕМОС, Bref и другими. Объём местного производства составляет более 260 тыс. тонн готовой продукции в год. Продукция производится на 70-80% из российского сырья, 10% из которого поставляется напрямую пермскими поставщиками. На предприятии работает 336 человек, ещё более 600 человек трудоустроены в подрядных организациях.

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