Филиалу Henkel в Перми выдано предостережение Инспекция труда взяла ситуацию на предприятии на контроль Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

Госинспекция труда направила в пермский филиал компании Henkel (ул. Ласьвинская, 88) предостережение о недопустимости нарушения трудовых прав работников, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководству предприятия разъяснены требования трудового законодательства в случае приостановки производства, сокращения сотрудников, ликвидации и пр. Подчёркивается, что о всех предстоящих изменениях работодатель обязан уведомить работника письменно не позднее, чем за два месяца.

Государственная инспекция труда также заявила, что берёт ситуацию в пермском филиале Henkel на контроль.

Напомним, 19 апреля немецкая компания Henkel на своём официальном сайте опубликовала заявление о прекращении своей деятельности в России. Причиной такого решения названы события на Украине.

Рассматривается возможность продажи пермского завода топ-менеджменту российского подразделения.

Напомним, в Перми в начале 2000-х на базе завода «Пемос» был создан производственный комплекс компании Henkel. Он производит продукцию под брендами Persil, "Ласка", Vernel, "Пемолюкс", LOSK, Somat, Pril, ПЕМОС, Bref и другими. Объём местного производства составляет более 260 тыс. тонн готовой продукции в год. Продукция производится на 70-80% из российского сырья, 10% из которого поставляется напрямую пермскими поставщиками. На предприятии работает 336 человек, ещё более 600 человек трудоустроены в подрядных организациях.

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