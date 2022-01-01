Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Главный режиссёр Коми-Пермяцкого драмтеатра оштрафована за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Причиной стал пост в социальной сети ВКонтакте
Кудымкарский городской суд 15 апреля оштрафовал главного режиссёра Коми-Пермяцкого драматического театра Юлию Беляеву на 30 тыс. руб. по статье за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Причиной стал пост в социальной сети ВКонтакте, опубликованный 24 февраля. Протокол был составлен 22 марта.
О решении суда «Новому компаньону» сообщила сама Юлия
Беляева. По её словам, она ещё не решила, подавать ли апелляцию, и планирует
обсудить это с адвокатом.
Напомним, ранее по той же статье дважды была оштрафована актриса
того же театра Ксения Отинова, похожее решение суд принял и в
отношении главного редактор портала «Парма новости» Яны Яновской.
По данным ГАС «Правосудие», Пермский край входит в пятёрку
регионов-лидеров по числу дел о дискредитации ВС России.
Главный режиссёр Коми-Пермяцкого драматического театра оштрафована за дискредитацию Вооружённых сил РФ
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