Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Главный режиссёр Коми-Пермяцкого драмтеатра оштрафована за дискредитацию Вооружённых сил РФ Причиной стал пост в социальной сети ВКонтакте Поделиться Твитнуть

Юлия Беляева / фото: с сайта театра

Кудымкарский городской суд 15 апреля оштрафовал главного режиссёра Коми-Пермяцкого драматического театра Юлию Беляеву на 30 тыс. руб. по статье за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Причиной стал пост в социальной сети ВКонтакте, опубликованный 24 февраля. Протокол был составлен 22 марта.

О решении суда «Новому компаньону» сообщила сама Юлия Беляева. По её словам, она ещё не решила, подавать ли апелляцию, и планирует обсудить это с адвокатом.

Напомним, ранее по той же статье дважды была оштрафована актриса того же театра Ксения Отинова, похожее решение суд принял и в отношении главного редактор портала «Парма новости» Яны Яновской.

По данным ГАС «Правосудие», Пермский край входит в пятёрку регионов-лидеров по числу дел о дискредитации ВС России.

Главный режиссёр Коми-Пермяцкого драматического театра оштрафована за дискредитацию Вооружённых сил РФ

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