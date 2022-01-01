Пермский край вошёл в пятёрку регионов-лидеров по числу дел о дискредитации ВС России На первом месте — Калининградская область Поделиться Твитнуть

За период с 4 марта, момента введения в РФ административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, и по 11 апреля в суды Пермского края поступило 26 дел по соответствующей статье КоАП. Это следует из статистики ГАС «Правосудие», которую проанализировал РБК.

По всем регионам РФ (кроме Москвы) количество возбуждённых дел по ст. 20.3.3 КоАП достигло 610. При этом по 334 делам суды вынесли постановления об административном наказании, по трём прекратили производство, остальные дела пока не рассмотрены.

По количеству заведённых дел на первом месте оказалась Калининградская область (77), далее идут Санкт-Петербург (55), Республика Крым (37) и Амурская область (27). Пермский край занимает пятое место.

В статистику не вошла Москва, поскольку данные по столице в системе ГАС «Правосудие» отсутствуют.

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