Елена Синица Ксению Отинову вновь оштрафовали за дискредитацию ВС РФ Размер штрафа — 30 тыс.руб. Поделиться Твитнуть

Актрису Коми-Пермяцкого драмтеатра Ксению Отинову оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Дело рассмотрел Кудымкарский городской суд сегодня, 11 апреля, сообщает портал 59.ru.

Поясняется, что заседание проходило из-за сделанных Отиновой надписей на жилых домах на ул. Плеханова, 21 и Строителей, 5, а также на автобусной остановке.





Напомним, сотрудники составили на Отинову два протокола об административных правонарушениях. По одному из фактов суд назначил актрисе наказание в виде административного штрафа 15 тыс. руб.





Ранее редактору «Парма-Новости» Яне Яновской Кудымкарский городской суд присудил штраф 50 тыс. руб. за дискредитацию Вооружённых сил РФ, допущенную в авторской колонке.





Также на 30 тыс. руб. был оштрафован учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

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