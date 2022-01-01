Жительница Кудымкара оштрафована за дискредитацию Вооружённых сил РФ Ей предстоит выплатить 15 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

В Кудымкарском городском суде рассмотрено дело в отношении местной жительницы, которая в середине марта на стенах и входных дверях подъездов домов по ул. Строителей, 50 лет Октября, Лихачёва и Плеханова нанесла надписи, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.

Сотрудники полиции установили подозреваемую и составили на неё два протокола об административных правонарушениях.

По одному из фактов суд назначил женщине наказание в виде административного штрафа 15 тыс. руб.

Рассмотрение в суде второго дела состоится в ближайшее время, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, 30 марта редактору «Парма-Новости» Яне Яновской Кудымкарский городской суд присудил штраф 50 тыс. руб. за дискредитацию Вооружённых сил РФ, допущенную в авторской колонке.





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