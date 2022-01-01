Елена Синица
Редактора газеты «Парма-Новости» оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
Яна Яновская будет обжаловать решение суда
Редактору «Парма-Новости» Яне Яновской Кудымкарский городской суд 30 марта присудил штраф 50 тыс. руб. за дискредитацию Вооружённых сил РФ, допущенную в авторской колонке. Об этом сообщается на сайте портала.
По мнению Яновской и её адвоката, колонка является личным мнением и «не может ничего дискредитировать».
Также сообщается, что 8 апреля состоится ещё одно заседание суда по тому же тексту, опубликованному автором «ВКонтакте».
Отмечается, что решение суда будет обжаловано.
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