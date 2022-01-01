Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В отношении актрисы Коми-Пермяцкого драмтеатра составлен административный протокол Ксения Отинова пригласила полицейских на премьеру Поделиться Твитнуть

Актриса Коми-Пермяцкого драматического театра Ксения Отинова, известная по одной из главных ролей в российском сериале «Территория», вернулась на рабочее место и продолжает репетировать роль Зинаиды в спектакле «Дядюшкин сон» (16+), премьера которого намечена на 27 марта. Накануне Ксения была задержана полицией и провела в отделении около шести часов.

Подробности происшедшего рассказала «Новому компаньону» главный режиссёр театра Юлия Беляева. По её словам, Ксения — очень эмоциональная и творческая натура, она активно размещала в различных соцсетях посты и ролики пацифистской направленности, снимала сториз, выступала в прямых эфирах. Вчера, 24 марта, в отношении неё был составлен административный протокол по ст. 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности»).

Слишком продолжительное для составления протокола пребывание актрисы в полиции режиссёр объясняет тем, что Ксения отказывалась от дачи показаний на основании 51-й статьи Конституции РФ. Несмотря на сложности, Ксения не высказывает претензий к полицейским: с ней обращались деликатно, покормили обедом. Актриса пригласила стражей правопорядка на премьеру.

В ближайшие две недели будет объявлено о дате суда по административному делу Ксении Отиновой. Примерно в те же сроки выяснится и дата суда по делу Юлии Беляевой, которая была задержана по аналогичному поводу двумя днями ранее.

В то же время, когда проходило задержание Ксении Отиновой и составление протокола по её делу, Кудымкарский суд заседал по поводу ещё одной активной жительницы столицы Коми-Пермяцкого округа — главного редактора портала «Парма новости» Яны Яновской. На неё составлено два протокола: как физическое лицо — за пост «ВКонтакте» и как должностное лицо — за колонку на сайте parmanews.ru. Рассмотрение обоих дел отложено до 30 марта.

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