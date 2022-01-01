Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Кудымкаре задержана звезда сериала «Территория» Ксения Отинова Двумя днями ранее была задержана режиссёр Юлия Беляева Поделиться Твитнуть

Ксения Отинова

parmanews.ru

В Коми-Пермяцком драматическом театре остановлена репетиция. Коллектив ждёт возвращения из отделения полиции актрисы Ксении Отиновой.

Как рассказал «Новому компаньону» директор театра Анатолий Четин, полицейские зашли во время репетиции спектакля «Дядюшкин сон», премьера которого планируется на 27 марта — Международный день театра, и пригласили проследовать за ними актрису театра Ксению Отинову — исполнительницу одной из главных ролей в известном российском сериале «Территория». Причина задержания директору театра неизвестна, но он предполагает, что актрису пригласили для воспитательной беседы в связи с её негативными высказываниями по поводу проходящей в Украине военной спецоперации.

Руководство театра надеется, что через час-два Ксения вернётся. Никто не расходится, все ждут продолжения репетиции.

Как сообщает «Парма новости», два дня назад, 22 марта, была задержана Юлия Беляева — главный режиссёр того же театра. По информации издания, Юлию Беляеву доставили в местное отделение полиции, где на неё был составлен протокол по недавно принятой статье 20.3.3 КоАП — дискредитация действий Вооружённых сил Российской Федерации. Поводом послужил опубликованный 24 февраля пост на её личной странице ВКонтакте.

«Там просто моё личное мнение, моё высказывание, я высказала то, что думаю. Обычное высказывание и ничего более, никакой дискредитации, — комментирует «Парма новостям» Юлия Беляева. — В полиции мне лишь хотелось, чтоб они быстрее всё закончили, потому что мне надо было продолжать репетицию, готовить к сдаче спектакль».

Как пояснил Анатолий Четин, через две недели ожидается рассмотрение административного дела Юлии Беляевой в суде.

Любопытно, что главный редактор «Парма новостей» Яна Яновская ранее стала фигурантом аналогичного административного дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.