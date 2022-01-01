Мария Сыропятова
В мае могут возобновиться прямые авиаперелёты из Перми в Волгоград, Калининград и Махачкалу
Они были приостановлены из-за вывозных рейсов из-за рубежа
Возвращение прямого авиасообщения Перми с Волгоградом, Мурманском, Калининградом, Уфой, Махачкалой планируется в мае. Это подтвердили в краевом минтрансе.
Напомним, авиаперелёты из Перми в эти города были приостановлены в марте. Как пояснял перевозчик Red Wings, это связано с участием компании в вывозных рейсах граждан России из-за рубежа.
Прямые полёты из Перми в Краснодар авиакомпанией Red Wings также могут быть возобновлены с мая, если в очередной раз не будут продлены ограничения полётов в аэропорт столицы Кубани.
Прямые авиаперелёты из Перми в Волгоград, Мурманск, Калининград, Уфу, Махачкалу и Краснодар осуществляются по программе субсидирования авиаперевозок. Соглашение об этом было подписано краевым правительством с авиакомпанией Red Wings.
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