Мария Сыропятова В мае могут возобновиться прямые авиаперелёты из Перми в Волгоград, Калининград и Махачкалу Они были приостановлены из-за вывозных рейсов из-за рубежа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Возвращение прямого авиасообщения Перми с Волгоградом, Мурманском, Калининградом, Уфой, Махачкалой планируется в мае. Это подтвердили в краевом минтрансе.

Напомним, авиаперелёты из Перми в эти города были приостановлены в марте. Как пояснял перевозчик Red Wings, это связано с участием компании в вывозных рейсах граждан России из-за рубежа.

Прямые полёты из Перми в Краснодар авиакомпанией Red Wings также могут быть возобновлены с мая, если в очередной раз не будут продлены ограничения полётов в аэропорт столицы Кубани.

Прямые авиаперелёты из Перми в Волгоград, Мурманск, Калининград, Уфу, Махачкалу и Краснодар осуществляются по программе субсидирования авиаперевозок. Соглашение об этом было подписано краевым правительством с авиакомпанией Red Wings.

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