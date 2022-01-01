Елена Синица Запрет полётов в аэропорты юга и центральной части страны продлён до 13 апреля Решение касается 11 российских аэропортов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России до 13 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение касается 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.





Авиакомпаниям рекомендуют совершать авиарейсы по альтернативным маршрутам. В частности, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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