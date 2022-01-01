В Кудымкаре за дискредитацию Вооруженных сил РФ снова оштрафована журналист Яна Яновская На этот раз за пост в социальной сети Поделиться Твитнуть

Яна Яновская / фото: "Парма Новости"

Кудымкарский городской суд оштрафовал редактора издания «Парма-Новости» Яну Яновскую на 30 тыс. руб. за «дискредитацию Вооружённых сил РФ». На этот раз журналист осуждена как частное лицо за пост на личной страничке в социальной сети. Об этом сообщает портал parmanews.ru.

Яновская не согласна с решением суда и будет его обжаловать.

Напомним, Яновская уже была оштрафована на 50 тыс. руб. за дискредитацию Вооружённых сил РФ в авторской колонке, опубликованной в издании.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что за аналогичные деяния в Кудымкаре к ответственности были привлечены главный режиссёр драмтеатра Юлия Беляева и актриса Ксения Отинова.

Сегодня в Перми за «дискредитацию Вооружённых сил РФ» оштрафован координатор фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

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