В отношении бывшего губернатора Прикамья санкции ввела Австралия Максиму Решетникову запретили въезд в страну Поделиться Твитнуть

Австралия объявила о введении санкций в отношении 67 россиян. Как сказано в заявлении на сайте МИД Австралии, новый пакет санкций против российских граждан вводится в ответ на проведение спецоперации на Украине и, в частности, из-за событий в Буче.

В санкционный список вошли бывший губернатор Пермского края, а ныне глава минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьер Дмитрий Григоренко, заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Бабаков, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, другие высокопоставленные чиновники российского правительства.

В заявлении МИД говорится, что речь идёт о финансовых санкциях, а также о запрете на въезд в страну.

Напомним, ранее Максим Решетников вошёл в санкционные списки Евросоюза и Великобритании.

Ещё один экс-губернатор Прикамья Юрий Трутнев попал под санкции США.

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