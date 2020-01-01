Бывший губернатор Пермского края и депутаты Госдумы от региона попали под санкции Евросоюз назвал имена сотен россиян, попавших под ограничения Поделиться Поделиться Твитнуть

Официальный журнал Евросоюза опубликовал имена россиян, вошедших в санкционный список ЕС за признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

В их числе — глава Минэкономики и бывший губернатор Пермского края Максим Решетников.

Также в санкционном списке депутаты Госдумы от региона, поддержавшие ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР и ЛНР 22 февраля.

Это Роман Водянов, Ирина Ивенских, Антон Немкин, Игорь Шубин (все от «Единой России»), а также Мария Дробот (КПРФ) и Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За Родину»).

В санкционном списке не обнаружился депутат Госдумы от Пермского края Дмитрий Скриванов, хотя согласно информации на сайте Госдумы он также проголосовал за ратификацию. «Новому компаньону» Дмитрий Скриванов сообщил, что ничего конкретно про этот санкционный список сказать не может, но добавил, что он находится в санкционном списке Украины уже три года.

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