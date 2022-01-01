Под санкции США попал бывший губернатор Прикамья Юрий Трутнев Ранее в санкционные списки Запада угодил другой экс-глава региона Максим Решетников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство финансов США обновило санкционный список физических и юридических лиц из России. В обновлённом документе (опубликован на сайте минфина) оказался бывший губернатор Пермской области Юрий Трутнев. Сейчас он полпред президента в Дальневосточном ФО, зампредседателя правительства РФ.

У попавших под санкции россиян замораживаются активы в США, с ними гражданам США запрещено иметь деловые отношения.

Напомним, ранее под санкции ЕС и Великобритании попал ещё один бывший губернатор Прикамья Максим Решетников. Сейчас он занимает пост министра экономического развития РФ.

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