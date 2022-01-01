Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников попал под санкции Великобритании
Ему грозит заморозка активов и запрет на въезд в страну
Министр экономического развития РФ Максим Решетников, занимающий ранее пост губернатора Пермского края, попал под санкции Великобритании.
Ему и еще трём с половиной сотням физических и юридических лиц грозит заморозка активов на территории страны, а также запрет на въезд в Британию.
Напомним, Решетников уже попал в санкционный список ЕС.
Вместе с Максимом Решетниковым в британском оказались премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Минобороны Сергей Шойгу.
Санкции вводятся за военную операцию РФ в Украине.
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