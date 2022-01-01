Елена Синица Принятие закона о повышении штрафов за безбилетный проезд в Прикамье могут отложить Глава Перми просит продлить срок внесения поправок Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Срок внесения поправок в законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте Прикамья предлагается продлить. Соответствующее предложение в краевой парламент внёс глава Перми Алексей Дёмкин.

Так, мэр предлагает установить срок внесения поправок до 13 мая. Ранее устанавливался срок до 1 апреля.

Напомним, краевой парламент в первом чтении поддержал законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд. Штраф может составить 2,5 тыс. руб. за первое нарушение и 5 тыс. руб. за повторное.

В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что сейчас доля безбилетников в общественном транспорте Перми составляет 20%.

При этом депутаты высказали мнение, что проблема безбилетников существует, но решать её нужно другими способами. Также депутаты предлагают ещё раз обсудить соразмерность штрафа и правонарушения.

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