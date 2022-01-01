Корпорация развития Пермского края учредила компанию «Пермь Экспо» Уставный капитал ООО составил 747, 6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Корпорация развития Пермского края» учредило выставочную компанию ООО «Пермь Экспо» с уставным капиталом 747,6 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Новая организация (её возглавит гендиректор КРПК Алексей Бураков) будет управлять проектом по созданию конгрессно-выставочного центра Perm Expo.

Участок, инженерные сети и здание по ш. Космонавтов, 59 переходят в собственность общества.

Сейчас на первом этаже бывшего ТЦ «Карусель» идут демонтажные работы, потом начнётся капремонт, который планируется завершить летом.

Напомним, минувшей осенью АО «КРПК» (действует в интересах властей Прикамья) приобрело у X5 Retail Group здание ТЦ «Карусель» с целью адаптировать его под конгрессно-выставочный центр. Зимой было принято решение переименовать «Карусель» в Perm Expo.

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