Корпорация развития Пермского края завершила сделку по приобретению ТЦ «Карусель» Сумма покупки не разглашается Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) зарегистрировало право собственности на здание ТЦ «Карусель» (Пермь, шоссе Космонавтов, 59). Таким образом сделка по приобретению торгового центра считается завершенной. Об этом со ссылкой на пресс-службу КРПК сообщает «Коммерсант-Прикамье».

КРПК приобрела торговый центр у X5 Retail Group. Вместе со зданием ТЦ «Карусель» куплены прилегающие инженерные сетии земельный участок под центром в 40,2 тыс. кв. м. Сумма сделки не сообщается. Источники на рынке утверждают, что владелец продавал объект за 450 млн руб.

Существующее здание ТЦ корпорация, которая действует в интересах властей Прикамья, собираются адаптировать под конгресс-холл (проектом адаптации занимается компания из Екатеринбурга), а потом построит рядом вторую очередь экспоцентра.

Пермский ТЦ «Карусель» был сдан в эксплуатацию в 2015 году. Общая площадь — более 16,8 тыс. кв. м. Первый этаж занимал пермский гипермаркет «Карусель» (закрылся в августе 2021 года в рамках трансформации сети), второй этаж до сих пор арендует выставочный центр «Пермская ярмарка».

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