Проектом адаптации ТЦ «Карусель» под размещение конгресс-холла занялась компания из Екатеринбурга Цена выкупа торгового центра у прежних владельцев будет меньше 450 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Корпорация развития Пермского края» заключило с компанией «Апстрик» (Екатеринбург) договор на подготовку аналитического отчёта об адаптации ТЦ «Карусель» под проведение конгрессно-выставочных мероприятий. Об этом «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе КРПК.

В отчёте будут представлены предложения, касающиеся зонирования существующего пространства ТЦ, использования помещений, расположения залов и различных зон, оснащения необходимым оборудованием. Выполнить работы подрядчик должен не позднее 12 декабря 2021 года. Полностью все работы по адаптации здания должны быть завершены во втором квартале 2022 года.

Напомним, что в октябре КРПК (100% в собственности края) заключила предварительный договор купли-продажи ТЦ «Карусель» с ООО «Красноборское» (входит в X5 Retail Group). Актив предполагается использовать для размещения экспоцентра.

Источники на рынке утверждают, что владелец торгового центра продавал объект за 450 млн руб. В КРПК сумму сделки не называют, но уточняют, что она будет меньше указанной цифры.

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