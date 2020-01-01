Закрывается пермский гипермаркет «Карусель» Последний день работы — 15 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на шоссе Космонавтов, 59 закрывается гипермаркет «Карусель». Магазин известил покупателей, что с 7 августа начнётся ликвидация товара, а 15 августа станет последним днем работы гипермаркета. Об этом сообщает «Текст».

Гипермаркет «Карусель» был построен X5 Group в 2015 году. Сейчас на первом этаже здания размещается непостредственно магазин, а второй этаж сдаётся в аренду выставочному центру «Пермская ярмарка».

О намерениях X5 Group закрыть все гипермаркеты «Карусель» стало известно в середине июня 2021 года.

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