Пермский ТЦ «Карусель» переименуют в Perm Expo С мая также изменятся правила аренды выставочных площадей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Выкупленный АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) для организации выставок ТЦ «Карусель» в Перми переименовывается в Perm Expo. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье».

Кроме того, с 1 мая корпорация меняет правила аренды выставочных площадей. Ранее они сдавались помесячсно, а будут — посуточно: по 93 руб. за 1 кв. м в день проведения мероприятия, на дни монтажа и демонтажа предусмотрены скидки в 50% от указанной стоимости. Кроме того, в Perm Expo будут сдавать конференц-залы за 20 тыс. руб. в сутки (за один зал).

Напомним, в конце ноября 2021 года КРПК зарегистрировала право собственности на здание ТЦ «Карусель» (Пермь, шоссе Космонавтов, 59). Корпорация приобрела торговый центр у X5 Retail Group. Вместе со зданием ТЦ «Карусель» были куплены прилегающие инженерные сети и земельный участок под центром в 40,2 тыс. кв. м. Сумма сделки не сообщается. Источники на рынке утверждают, что владелец продавал объект за 450 млн руб.

Существующее здание ТЦ корпорация, которая действует в интересах властей Прикамья, собирается адаптировать под конгресс-холл (проектом адаптации занимается компания из Екатеринбурга), а потом построит рядом вторую очередь экспоцентра.





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