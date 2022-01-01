Мария Сыропятова Председатель совета директоров СМЗ досрочно покинул должность На посту Михаил Дворкович проработал менее месяца Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Михаил Дворкович покинул пост председателя совета директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). Его на этом посту сменил президент Фонда содействия бизнесу Юрий Савин. Данные об этом опубликованы центром раскрытия корпоративной информации. Решение было принято советом директоров предприятия 5 апреля. В поддержку решения пятеро членов совета директоров проголосовали «за», четверо воздержались.

Также произошла смена заместителя председателя: вместо Рината Гайнутдинова избран Александр Лемягов.

Напомним, в конце марта стало известно, что московский бизнесмен Михаил Дворкович может досрочно покинуть должность председателя совета директоров ОАО СМЗ.

Михаил Дворкович возглавил совет директоров СМЗ в середине марта. На этом посту он сменил Леонида Каргопольцева. За кандидатуру Михаила Дворковича проголосовали пять человек, против — три, один воздержался.

В начале марта новым генеральным директором ОАО «Соликамский магниевый завод» назначен Андрей Поляков. Полномочия прежнего генерального директора Дмитрия Мельникова были досрочно прекращены.

Также в марте акционеры «Соликамского магниевого завода» лишились права голосовать по вопросу выплаты дивидендов в размере 1,1 млрд руб. Решение о наложении обеспечительных мер было принято Арбитражным судом Пермского края по инициативе Генеральной прокуратуры России.

Из-за проведения спецоперации на Украине американская корпорация «Боинг» временно приостановила покупку титана. Вместе с «ВСМПО-Ависма» «Соликамский магниевый завод» поставляет на экспорт 94% всего губчатого титана России.

ОАО «Соликамский магниевый завод» — единственный в России производитель редкоземельных металлов. В ходе корпоративного конфликта сторонники бывшего директора «Сильвинита» Петра Кондрашова потеряли контроль над предприятием.

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