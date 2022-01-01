Мария Сыропятова Для микрорайона ДКЖ к июню 2022 года разработают градостроительную концепцию Предполагается освоить территорию площадью более 40 га Поделиться Твитнуть

Для микрорайона ДКЖ в Перми планируют разработать и утвердить градостроительную концепцию. С таким предложением к краевым властям вышли представители АО «КРПК».

В результате должна быть разработана документация по планировке, которая позволит привести в систему усилия по благоустройству территории, обеспечить микрорайон необходимой социальной и транспортной инфраструктурой.

Градостроительная концепция микрорайона будет создана с учетом существующей застройки и уже запланированных проектов.

Напомним, в микрорайоне ДКЖ реализуется проект комплексного развития территории площадью более 40 га. На ней ликвидируется свыше 30 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья.

Среди крупных проектов — возведение краевой музыкальной школы, строительство автодороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара», концертно-спортивного комплекса и др.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.