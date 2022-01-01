Олег Антонов Выбран подрядчик на строительство очередного участка автомобильной дороги по ул. Строителей в Перми ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ» выполнит работы за 914 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Строительством автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» на участке от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев в Перми (второй этап) займётся компания ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ». Итоги конкурса опубликованы на портале госзакупок.

Фирма «АТМ» единственная подала заявку на конкурс и предложила выполнить работы за 914 млн руб. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 914,5 млн руб.

Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс строительных работ, включая переустройство коммуникаций, наружного освещения и пр. Срок выполнения работ — с 15 апреля 2022 года до 15 октября 2023 года.

Напомним, что строительством первого участка ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Вишерской также занимается ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ». Оно же выиграло подряд на строительство части ул. Строителей с возведением путепровода с подпорными стенами над железнодорожными путями, ведущими к ремонтному депо.

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