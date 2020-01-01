Мария Сыропятова
Определён подрядчик для возведения путепровода на улице Строителей
Строить объект за 1,2 млрд руб. будет ООО «СКФ «АТМ»
Строительство первой части второго этапа ул. Строителей в Перми обойдётся в 1,2 млрд руб. Речь о возведении путепровода с подпорными стенами над подъездными железнодорожными путями, ведущими к ремонтному депо.
Документацией предусмотрено также изъятие земельных участков для строительства всего второго этапа ул. Строителей и вынос части коммуникаций, требующихся для строительства путепровода и подпорных стен.
Согласно протоколу на портале госзакупок, победителем объявлено пермское ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ». Заявка этой компании была единственной поданной на участие в аукционе.
Отметим, этот же подрядчик занимается строительством первого этапа ул. Строителей, от ул. Куфонина до ул. Вишерской.
Построить путепровод СКФ «АТМ» должна до конца сентября 2023 года. В краевом минтрансе рассказали, что контракт с подрядчиком заказчик проекта, Управление автодорог и транспорта Пермского края, рассчитывает заключить до Нового года.
Напомним, возведение ул. Строителей разбито на четыре этапа. Она протянется на семь с лишним километров от ул. Куфонина до ул. Стахановской. Цель строительства магистрали — разгрузка транспортных потоков через Коммунальный мост.
Аукцион на строительство первой части второго этапа ул. Строителей был второй попыткой провести торги по этому объекту. Первый конкурс, объявленный в октябре, отменила ФАС России. В антимонопольном ведомстве посчитали, что конкурс сокращает число потенциальных участников закупки. В решении прямо говорится о требовании законодательства по выбору конкурса с ограниченным участием.
В краевом минзакупок с решением не согласились: выбор формы закупки был связан со стремлением привлечь широкий круг квалифицированных подрядчиков, а также исключить риск демпинга.
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