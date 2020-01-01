Мария Сыропятова Определён подрядчик для возведения путепровода на улице Строителей Строить объект за 1,2 млрд руб. будет ООО «СКФ «АТМ» Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Строителей

Константин Долгановский

Строительство первой части второго этапа ул. Строителей в Перми обойдётся в 1,2 млрд руб. Речь о возведении путепровода с подпорными стенами над подъездными железнодорожными путями, ведущими к ремонтному депо.

Документацией предусмотрено также изъятие земельных участков для строительства всего второго этапа ул. Строителей и вынос части коммуникаций, требующихся для строительства путепровода и подпорных стен.

Согласно протоколу на портале госзакупок, победителем объявлено пермское ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ». Заявка этой компании была единственной поданной на участие в аукционе.

Отметим, этот же подрядчик занимается строительством первого этапа ул. Строителей, от ул. Куфонина до ул. Вишерской.

Построить путепровод СКФ «АТМ» должна до конца сентября 2023 года. В краевом минтрансе рассказали, что контракт с подрядчиком заказчик проекта, Управление автодорог и транспорта Пермского края, рассчитывает заключить до Нового года.

Напомним, возведение ул. Строителей разбито на четыре этапа. Она протянется на семь с лишним километров от ул. Куфонина до ул. Стахановской. Цель строительства магистрали — разгрузка транспортных потоков через Коммунальный мост.

Аукцион на строительство первой части второго этапа ул. Строителей был второй попыткой провести торги по этому объекту. Первый конкурс, объявленный в октябре, отменила ФАС России. В антимонопольном ведомстве посчитали, что конкурс сокращает число потенциальных участников закупки. В решении прямо говорится о требовании законодательства по выбору конкурса с ограниченным участием.

В краевом минзакупок с решением не согласились: выбор формы закупки был связан со стремлением привлечь широкий круг квалифицированных подрядчиков, а также исключить риск демпинга.

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