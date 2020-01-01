Мария Сыропятова Краевую музыкальную школу построит подрядчик из Татарстана за 1,8 млрд рублей Строительство объекта должны завершить в июне 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Победителем конкурса на строительство здания для краевой музыкальной школы объявлена компания ООО «Фортэкс» из Татарстана. Согласно протоколу на портале госзакупок, подрядчик выполнит строительные работы за 1 млрд 849 млн руб.

В конкурсе приняли участие ещё две компании, ООО «Парма» и АО «Корпорация развития Пермского края». Начальная (максимальная) стоимость работ составляла 1 млрд 878 млн руб. Таким образом, стоимость работ снизилась на 29 млн руб. Строительство объекта должно быть завершено в июне 2023 года.

Здание школы должно быть построено в районе ДКЖ, в квартале между улицами Энгельса, Боровой, Папанинцев и Углеуральской. Проект здания был подготовлен ООО «Гипрогор Проект». Документация прошла госэкспертизу в июле 2021 года. Общая площадь четырёхэтажного здания — 17,4 тыс. кв. м.

В состав концертно-репетиционного комплекса войдут концертный зал на 500 зрительских мест со сценой площадью 400 кв. м, три универсальных репетиционных зала, современная высокопрофессиональная студия звукозаписи, а также дополнительные необходимые помещения: библиотека, буфет, конференц-зал и другие. Всего в школе смогут обучаться до 350 учеников в одну смену, также в интернате будет предоставлено 100 мест иногородним учащимся. При этом общие затраты на строительство и ввод объекта в эксплуатацию оцениваются в 2,2 млрд руб.

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