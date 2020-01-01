Мария Сыропятова
Краевую музыкальную школу построит подрядчик из Татарстана за 1,8 млрд рублей
Строительство объекта должны завершить в июне 2023 года
Победителем конкурса на строительство здания для краевой музыкальной школы объявлена компания ООО «Фортэкс» из Татарстана. Согласно протоколу на портале госзакупок, подрядчик выполнит строительные работы за 1 млрд 849 млн руб.
В конкурсе приняли участие ещё две компании, ООО «Парма» и АО «Корпорация развития Пермского края». Начальная (максимальная) стоимость работ составляла 1 млрд 878 млн руб. Таким образом, стоимость работ снизилась на 29 млн руб. Строительство объекта должно быть завершено в июне 2023 года.
Здание школы должно быть построено в районе ДКЖ, в квартале между улицами Энгельса, Боровой, Папанинцев и Углеуральской. Проект здания был подготовлен ООО «Гипрогор Проект». Документация прошла госэкспертизу в июле 2021 года. Общая площадь четырёхэтажного здания — 17,4 тыс. кв. м.
В состав концертно-репетиционного комплекса войдут концертный зал на 500 зрительских мест со сценой площадью 400 кв. м, три универсальных репетиционных зала, современная высокопрофессиональная студия звукозаписи, а также дополнительные необходимые помещения: библиотека, буфет, конференц-зал и другие. Всего в школе смогут обучаться до 350 учеников в одну смену, также в интернате будет предоставлено 100 мест иногородним учащимся. При этом общие затраты на строительство и ввод объекта в эксплуатацию оцениваются в 2,2 млрд руб.
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