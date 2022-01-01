Adidas отчитался о соблюдении прав сотрудников в пермских магазинах В компании подтверждают только временную приостановку работы Поделиться Твитнуть

Руководители ООО «АДИДАС» в письменном ответе на предостережение краевой госинспекции труда сообщили, что Adidas строго соблюдает нормы трудового законодательства РФ. Вынужденно и временно приостановив работу розничных магазинов до 30 апреля, было издано распоряжение о введении простоя по вине работодателя с оплатой выше минимального уровня, предусмотренного законодательством, и уведомлены центры занятости населения края.

Кроме того, в ООО сообщили, что данные меры носят вынужденный и временный характер в связи с логистическими и финансовыми трудностями, «компания продолжит свою деятельность в прежнем режиме, за сотрудниками сохранены рабочие места».

Всего в Пермском крае было открыто шесть филиалов Adidas: пять в Перми и один в Березниках.

Напомним, в начале марта из-за спецоперации в Украине компания Adidas официально объявила о прекращении продаж товаров своего бренда. Речь идёт о приостановке работы как в фирменных магазинах, так и в интернете.

Изначально представители фирмы уточнили, что Adidas в России не будет продаваться неделю. Теперь сообщается, что срок ограничений не определён.

Ранее в Н&M сообщили, что не планируют сокращать сотрудников своих магазинов в Перми.

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