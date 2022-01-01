Мария Сыропятова H&M продолжает платить зарплату сотрудникам в Перми Ситуацию держат на контроле в инспекции труда Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Н&M не планирует сокращать сотрудников своих магазинов в Перми. Об этом говорится в ответе ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» краевой инспекции гоструда на выданное предостережение.

По заверению компании, сотрудникам H&M выплачивается заработная плата в соответствии с условиями трудовых договоров.

Напомним, оба магазина одежды H&M в Перми из-за военной спецоперации на Украине приостановили свою работу в начале марта. В ТРК «Спешилов» тогда сослались на технические причины.

Добавим, что после заявлений о приостановлении деятельности в России на работу без посетителей в Перми перешли магазины Puma и Sephora.

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