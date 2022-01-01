Елена Синица Работа магазинов Puma в Перми продолжается без посетителей Изменения в занятость сотрудников не введены Поделиться Твитнуть

В краевую госинспекцию труда поступило письмо от ООО «Пума-Рус», в котором представители компании сообщают, что магазины продолжают работать, простоев нет, изменения в занятость сотрудников не введены. Об этом говорится на сайте ведомства.

В то же время, как сообщили «Новому компаньону» в магазинах Puma, они закрыты для посетителей. Также недоступна и онлайн-доставка.

В Перми магазины Puma работают в ТРК «Семья», «Планета» и «СпешиLove».

Напомним, аналогичным образом организована работа магазинов Sephora.

Напомним, в начале марта немецкая компания Puma, которая выпускает спортивную одежду, обувь и сопутствующие товары, объявила, что прекращает поставки своей продукции в Россию и закрывает магазины в стране. После этого бренд получил предостережение от трудовой инспекции о недопустимости нарушения прав сотрудников.

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