Пермские магазины брендов Sephora и Tommy Hilfiger продолжают работать Ранее сообщалось, что в компаниях приняли решение приостановить работу в России Поделиться Твитнуть

В госинспекции труда Пермского края 24 марта получили письмо от АО «СЕФОРА РУС», в котором говорится, что все его сотрудники в Перми продолжают работать. Никаких уведомлений о расторжении трудовых договоров, введении неполного рабочего дня, объявлении простоя никому не направлялись, а рабочие места и гарантированный заработок сохранены.

Также сотрудниками инспекции установлено, что торговые точки Tommy Hilfiger в Перми продолжают работу.

Ранее магазинам иностранных брендов, объявивших о приостановке работы, в том числе Sephora и Tommy Hilfiger, сотрудники госинспекции труда выдали предупреждения об ответственности в случае нарушения прав работников.

Напомним, в начале марта о прекращении деятельности в России заявила косметическая компания Sephora — ранее сеть «Иль Де Боте». В Перми сеть представлена двумя магазинами — в ТЦ Колизей Atrium и ТРК «Семья».

Американская компания PVH, которая включает в себя бренд Tommy Hilfiger, также объявляла о приостановке работы в России и Белоруссии. Магазины Tommy Hilfiger работают в ТРК «Семья» и ТРЦ «Планета».





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