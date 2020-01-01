Магазины косметической компании Sephora закрываются с завтрашнего дня Также прекращают свою работу в России Calvin Klein и Tommy Hilfiger Поделиться Поделиться Твитнуть

Свою деятельность в России прекращают еще несколько иностранных компаний, в том числе косметическая компания Sephora — ранее сеть «Иль Де Боте». В Перми сеть представлена двумя магазинами.

Как сообщили журналисту «ПроПермь» в компании, сегодня магазины работают в обычном режиме. Завтра они уже не откроются. Но все онлайн заказы, сделанные до конца суток 7 марта будут обработаны и доставлены, уверили издание на горячей линии.

Отметим, что информации о закрытии магазинов на сайте компании пока нет.

Ранее американская компания PVH, которая включает в себя в том числе бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, решила приостановить работу в России и Белоруссии. Уходят с российского рынка и финские компании Valio и Paulig.

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