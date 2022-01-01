В ДТП в Пермском крае погибли два водителя большегрузов Снова местом аварии стала федеральная трасса Пермь — Екатеринбург Поделиться Твитнуть

мвд

ГУ МВД России по Пермскому краю

Стало известно ещё об одном смертельном ДТП, произошедшем за последние стуки на федеральной трассе Пермь—Екатеринбург.

Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на управление ГИБДД по Пермскому краю, 30 марта в 22:22 грузовой автомобиль Hyundai под управлением 35-летнего жителя Свердловской области выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом МАN, за рулём которого находился 52-летний житель Удмуртии. Оба водителя от полученных травм скончались.

Ранее сообщалось о ДТП с участием двух фур на трассе Пермь—Екатеринбург, произошедшем около полуночи, в котором погиб один человек. Причина та же — выезд на встречную полосу.

Напомним, на трассе Р-242 Пермь—Екатеринбург вчера днём и до 23:59 30 марта на участке с 9,1 км по 160 км было приостановлено движение большегрузов из-за ухудшения погодных условий.





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