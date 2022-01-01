В ДТП в Пермском крае погибли два водителя большегрузов
Снова местом аварии стала федеральная трасса Пермь — Екатеринбург
Стало известно ещё об одном смертельном ДТП, произошедшем за последние стуки на федеральной трассе Пермь—Екатеринбург.
Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на управление ГИБДД по Пермскому краю, 30 марта в 22:22 грузовой автомобиль Hyundai под управлением 35-летнего жителя Свердловской области выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом МАN, за рулём которого находился 52-летний житель Удмуртии. Оба водителя от полученных травм скончались.
Ранее сообщалось о ДТП с участием двух фур на трассе Пермь—Екатеринбург, произошедшем около полуночи, в котором погиб один человек. Причина та же — выезд на встречную полосу.
Напомним, на трассе Р-242 Пермь—Екатеринбург вчера днём и до 23:59 30 марта на участке с 9,1 км по 160 км было приостановлено движение большегрузов из-за ухудшения погодных условий.
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