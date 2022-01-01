Елена Синица На трассе М-7 временно ограничат движение грузового транспорта Поделиться Твитнуть

На трассе М-7 «Волга», а также на трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург» временно ограничат движение грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.

В случае с М-7 ограничение распространяется на участок 342,9 км по 509,8 км, Р-242 — участок с 9,1 км по 160 км.

Поясняется, что решение принято из-за ухудшения погодных условий. Дороги будут приводить в нормативное состояние.

Движение будет приостановлено до 23:59 часов 30 марта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.