Один человек погиб в результате столкновения двух фур на трассе Пермь–Екатеринбург Один из водителей не учёл погодные условия Поделиться Твитнуть

фото: МБУ Кунгурская городская служба спасения

ГУ МВД России по Пермскому краю

В 0 час. 15 мин. 31 марта на трассе Пермь–Екатеринбург столкнулись два большегруза. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Пермскому краю.

Авария произошла на 95 км дороги. По данным инспекторов, 37-летний шофёр автомобиля DAF не учёл погодные условия, превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с большегрузом VOLVO. Его 29-летний водитель получил смертельную травму.

Проверка по факту случившегося продолжается.

Напомним, на трассе Р-242 «Пермь–Екатеринбург» до 23:59 30 марта на участке с 9,1 км по 160 км было приостановлено движение большегрузов из-за ухудшения погодных условий и приведения дороги в нормативное состояние.





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