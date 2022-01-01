Мария Сыропятова Председатель совета директоров СМЗ может досрочно покинуть должность Принятие решения ожидается 5 апреля Поделиться Твитнуть

Совет директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» собирается рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий своего председателя Михаила Дворковича. Согласно официальным данным ОАО СМЗ решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято 5 апреля.

Напомним, что московский бизнесмен Михаил Дворкович возглавил совет директоров СМЗ в середине марта. На этом посту Дворкович сменил Леонида Каргопольцева. За кандидатуру Михаила Дворковича проголосовали пять человек, против — три, один воздержался.

В начале марта новым генеральным директором ОАО «Соликамский магниевый завод» назначен Андрей Поляков. Полномочия прежнего генерального директора Дмитрия Мельникова были досрочно прекращены.

Также в марте акционеры Соликамского магниевого завода лишились права голосовать по вопросу выплаты дивидендов в размере 1,1 млрд руб. Решение о наложении обеспечительных мер было принято Арбитражным судом Пермского края по инициативе Генеральной прокуратуры России.

Из-за проведения спецоперации на Украине американская корпорация «Боинг» временно приостановила покупку титана. Вместе с «ВСМПО-Ависма» Соликамский магниевый завод поставляет на экспорт 94% всего губчатого титана России.

ОАО «Соликамский магниевый завод» — единственный в России производитель редкоземельных металлов. В ходе корпоративного конфликта сторонники бывшего директора «Сильвинита» Петра Кондрашова потеряли контроль над предприятием.

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