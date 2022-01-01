Елена Синица Экс-директор «Пермблагоустройства» станет руководителем филиала госкомпании «Автодор» Организация выступит заказчиком строительства трассы М12 на территории края Поделиться Твитнуть

Трасса М-12

ВКонтакте

Бывший директор МКУ «Пермблагоустройство» Александр Косов возглавит пермский филиал компании «Автодор». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По информации издания, пермский филиал станет заказчиком строительства участка трассы М12 «Казань-Екатеринбург» на территории региона.

Напомним, поручение продлить скоростную автомагистраль М-12 Москва—Нижний Новгород—Казань до Екатеринбурга 21 апреля прошлого года дал президент РФ Владимир Путин. Часть новой трассы — порядка 84 км — пройдёт по южной территории Пермского края вблизи Чернушки и Октябрьского.

В государственной компании «Автодор» «Новому компаньону» пояснили, что, согласно планам, это будет дорога категории 1Б с четырьмя полосами движения. Сроки строительства будут уточнены по результатам обеспечения финансирования проекта.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в ходе рабочей встречи с Дмитрием Махониным сообщил, что при строительстве будут использованы местные песок и щебень. Тогда же он сообщил, что госкомпания планирует открыть в Пермском крае филиал для дальнейшей работы над проектом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.