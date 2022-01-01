Елена Синица
Экс-директор «Пермблагоустройства» станет руководителем филиала госкомпании «Автодор»
Организация выступит заказчиком строительства трассы М12 на территории края
Бывший директор МКУ «Пермблагоустройство» Александр Косов возглавит пермский филиал компании «Автодор». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По информации издания, пермский филиал станет заказчиком строительства участка трассы М12 «Казань-Екатеринбург» на территории региона.
Напомним, поручение продлить скоростную автомагистраль М-12 Москва—Нижний Новгород—Казань до Екатеринбурга 21 апреля прошлого года дал президент РФ Владимир Путин. Часть новой трассы — порядка 84 км — пройдёт по южной территории Пермского края вблизи Чернушки и Октябрьского.
В государственной компании «Автодор» «Новому компаньону» пояснили, что, согласно планам, это будет дорога категории 1Б с четырьмя полосами движения. Сроки строительства будут уточнены по результатам обеспечения финансирования проекта.
Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в ходе рабочей встречи с Дмитрием Махониным сообщил, что при строительстве будут использованы местные песок и щебень. Тогда же он сообщил, что госкомпания планирует открыть в Пермском крае филиал для дальнейшей работы над проектом.
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