Мария Сыропятова Часть новой скоростной автомагистрали до Екатеринбурга пройдёт по территории Пермского края Протяжённость участка составит 84 километра Поделиться Поделиться Твитнуть

Трасса М-12

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Часть новой скоростной автомагистрали Москва — Екатеринбург пройдёт по территории Пермского края. «Протяжённость всех рассматриваемых вариантов прохождения по территории Пермского края составляет 84 км, — пояснили «Новому компаньону» в государственной компании «Автодор».

Согласно планам, это будет дорога категории 1Б с четырьмя полосами движения. В государственной компании пояснили, что сроки будут уточнены по результатам обеспечения финансирования в проекте. Также в «Автодоре» сказали, что непосредственно в Пермь новая автомагистраль до Екатеринбурга заходить не будет.

Вчера президент России Владимир Путин поручил продлить скоростную автомагистраль М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань до Екатеринбурга.

«Таким образом, в 2024 году с учётом действующей трассы Москва—Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала», — отметил Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием России.

В сентябре 2020 года АО «Петербургские дороги» выиграло конкурс на проектные работы на участке автомагистрали от Казани до Екатеринбурга. Конкурс был проведён ООО «Автодор-инвест», дочерней компанией ГК «Автодор». При этом, согласно официальному ответу ГК «Автодор», АО «Петербургские дороги» выполняет техническую часть проектных работ: «обследование существующей дорожной сети в зоне тяготения, включающее экономические изыскания, сбор исходных данных, подготовку данных по прогнозу интенсивности и выручки от платной эксплуатации (транспортное моделирование), с учётом полученных данных определяется трассировка автомобильной дороги».

Уже в этом году при условии обеспечения соответствующего финансирования могут быть начаты проектно-изыскательские работы, а в 2022 году — строительные. Также в «Автодоре» пояснили, что «рассматривается частичная платность на одном из отрезков».

Время в пути на новом маршруте от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза, с 14 до 7 часов.

Новая автомобильная дорога соединит Приволжский и Уральский федеральные округа. Она станет продолжением уже реализуемого проекта трассы М-12 Москва — Казань. Благодаря её строительству время в пути из Москвы в столицу Татарстана сократиться с 12 до 6,5 часа.

Проект М-12 осуществляется в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина от 07.05.2018 №204 с целью строительства и модернизации российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа — Западный Китай» (МТМ ЕЗК).

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